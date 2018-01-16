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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
04:50  16 января 2018 0

Дублер Шварценеггера надругался над 12-летней звездой «Правдивой лжи»

Душку рассказала, что на съемках фильма до нее домогался координатор трюковФОТО: Flickr, discutivo

Американская актриса Элиза Душку рассказала, что стала жертвой педофила, когда ей было 12 лет. По словам артистки, ее совратил дублер исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера, постановщик трюков Джоэль Крамер во время съемок фильма Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь».

Душку рассказала, как Крамер длительное время входил в доверие к ней и к ее родителям. После чего он заманил девушку в номер отеля под предлогом сводить ее в бассейн для каскадеров. Затем мужчина разделся, уложил ее в постель, а потом принялся тереться об нее.

После неприятного инцидента актриса рассказала об этом своей подруге, которая приехала на съемочную площадку и побеседовала с мужчиной. В тот же день Душку пострадала во время одного из трюков, получив перелом ребер. За ее безопасность отвечал Крамер, который, к слову, заявил, что обвинения в педофилии абсурдны и на съемочной площадке актрису воспринимали как члена семьи, передает телеканал 360.

Элиза Душку известна широкой публике своими ролями в фильмах «Поворот не туда», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар», «Добейся успеха», «Правдивая ложь», «Призраки Элоиз», а также сериалу «Баффи — истребительница вампиров».

Александр Черноскутов
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