Неизвестные облили насекомых дизтопливом
В США неизвестные опрокинули 100 ульев и убили 200 тысяч пчел, привезенных из России и Италии. Инцидент произошел в американском Прундейле, в штате Калифорния.
Насекомых злоумышленники облили дизельным топливом, рассказал хозяин огромной пасеки. Он считает, что за убийством насекомых и поломкой их ульев могут стоять соседи, которые опасались за безопасность своих детей, пишет RT со ссылкой на местные СМИ.
При этом пострадавший американец заявил, что специально держал насекомых, завезенных из России и Италии ввиду их неагрессивного поведения. Ущерб составил более 50 тысяч долларов, уточняет «Федеральное агентство новостей». Полицейские расследуют инцидент.