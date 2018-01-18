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18 января 2018
Главные новости Москвы
09:12  18 января 2018 2

В США убиты сотни тысяч привезенных из России пчел

Клипарт. Август. Часть IV, пчелы, улей
Неизвестные облили насекомых дизтопливомФото: Илья Московец © URA.RU

В США неизвестные опрокинули 100 ульев и убили 200 тысяч пчел, привезенных из России и Италии. Инцидент произошел в американском Прундейле, в штате Калифорния.

Насекомых злоумышленники облили дизельным топливом, рассказал хозяин огромной пасеки. Он считает, что за убийством насекомых и поломкой их ульев могут стоять соседи, которые опасались за безопасность своих детей, пишет RT со ссылкой на местные СМИ.

При этом пострадавший американец заявил, что специально держал насекомых, завезенных из России и Италии ввиду их неагрессивного поведения. Ущерб составил более 50 тысяч долларов, уточняет «Федеральное агентство новостей». Полицейские расследуют инцидент.

Артем Косых
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