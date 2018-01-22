Лавров рассказал о том, как действия США «привели Турцию в бешенство»

16:06 22 января 2018 0

Министр иностранных дел РФ назвал виновных в новом конфликте в Сирии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обозначил позицию российского руководства по ситуации в Сирии, где Турция начала военную операцию на территории, контролируемой курдами. По его словам, односторонние действия США в Иране и Сирии «привели в бешенство» турецкие власти.

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — цитирует Лаврова телеканал RT.

Отметим, 21 января турецкие войска вторглись в Сирию для проведения операции «Оливковая ветвь» на территории, контролируемой курдами. Официально это делается для уничтожения групп боевиков. Но эксперты уверены, что настоящей целью является разгром курдских национальных объединений, а сам конфликт был спровоцирован Штатами, которые якобы начали переговоры без согласования с союзником по НАТО. «Американцы заявили, что останутся и будут работать в районах, контролируемых курдами. После этого начали появляться сообщения, что США готовят 30 тысяч бойцов так называемых СБГ. Потом они пошли на попятную, утверждая, что не создают непосредственно армию или какие-то военные силы, но было поздно, заявления уже прозвучали. А то, как турки относятся к сирийским курдам, естественно, очень хорошо известно», — цитирует «Федеральное агентство новостей» востоковеда, публициста Андрея Онтикова.