{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 января 2018
16:06  22 января 2018 0

Лавров рассказал о том, как действия США «привели Турцию в бешенство»

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Министр иностранных дел РФ назвал виновных в новом конфликте в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обозначил позицию российского руководства по ситуации в Сирии, где Турция начала военную операцию на территории, контролируемой курдами. По его словам, односторонние действия США в Иране и Сирии «привели в бешенство» турецкие власти.

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — цитирует Лаврова телеканал RT.

Отметим, 21 января турецкие войска вторглись в Сирию для проведения операции «Оливковая ветвь» на территории, контролируемой курдами. Официально это делается для уничтожения групп боевиков. Но эксперты уверены, что настоящей целью является разгром курдских национальных объединений, а сам конфликт был спровоцирован Штатами, которые якобы начали переговоры без согласования с союзником по НАТО. «Американцы заявили, что останутся и будут работать в районах, контролируемых курдами. После этого начали появляться сообщения, что США готовят 30 тысяч бойцов так называемых СБГ. Потом они пошли на попятную, утверждая, что не создают непосредственно армию или какие-то военные силы, но было поздно, заявления уже прозвучали. А то, как турки относятся к сирийским курдам, естественно, очень хорошо известно», — цитирует «Федеральное агентство новостей» востоковеда, публициста Андрея Онтикова.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров