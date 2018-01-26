На Рефтинской ГРЭС выполнили сразу два поручения президента

На самой большой угольной станции Европы — Рефтинской ГРЭС — на смену действовавшей с советских времен системе смыва шлака из котлов внедрили технологию сухого золошлакоудаления (СЗШУ). При этом был не только решен вопрос повышения экологичности предприятия и экономии воды, но и налажено производство полезного в стройиндустрии сырья. Тем самым были решены сразу две задачи, не раз поднимавшиеся на совещаниях главы государства.
С советских времен зола не откладывалась в специальный котлован, который, во избежания распространения пыли, постоянно содержался под толстым слоем воды. Это приводило и к негативной экологической ситуации в зоне работы ГРЭС, к тому же предприятие несло большие потери.
На смену устаревшей технологии на электростанции внедрили СЗШУ. С новой технологией зола лишь слегка смачивается водой, чтобы избежать распыления, отвозится на золоотвал, где трамбуется бульдозерами, а сверху засевается травами. Такой способ значительно более экологичен, отмечают в пресс-службе Рефтинской ГРЭС: во-первых, спасены от вырубки сотни гектаров леса под строительство нового хранилища, а во-вторых, снижены безвозвратные потери воды.
Кроме того, получаемая при такой технологии сухая зола пригодна к использованию в строительстве — местное предприятие использует отходы ГРЭС для изготовления твинблоков, из которых возводят дома. Так, на сегодняшний день в Рефтинском округе расположены пять домов, построенных с применением золы, а местная компания по производству блоков стала победителем конкурсов «Энергоэффективные дома эконом-класса» и «Строительный триумф». Более того — в настоящее время около 90% высотных домов Свердловской области также строятся с применением золы Рефтинской ГРЭС.
Как отмечают на предприятии, вопрос стимулирования переработки отходов производства и потребления не раз поднимался на совещаниях президента Путина, как и развитие малого и среднего бизнеса вокруг больших предприятий.