{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:49  26 января 2018 0

На Рефтинской ГРЭС выполнили сразу два поручения президента

Рефтинская ГРЭС: адресники, место аварии, рефтинская грэс
На предприятии нашли новое решение старых проблемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На самой большой угольной станции Европы — Рефтинской ГРЭС — на смену действовавшей с советских времен системе смыва шлака из котлов внедрили технологию сухого золошлакоудаления (СЗШУ). При этом был не только решен вопрос повышения экологичности предприятия и экономии воды, но и налажено производство полезного в стройиндустрии сырья. Тем самым были решены сразу две задачи, не раз поднимавшиеся на совещаниях главы государства.

С советских времен зола не откладывалась в специальный котлован, который, во избежания распространения пыли, постоянно содержался под толстым слоем воды. Это приводило и к негативной экологической ситуации в зоне работы ГРЭС, к тому же предприятие несло большие потери.

На смену устаревшей технологии на электростанции внедрили СЗШУ. С новой технологией зола лишь слегка смачивается водой, чтобы избежать распыления, отвозится на золоотвал, где трамбуется бульдозерами, а сверху засевается травами. Такой способ значительно более экологичен, отмечают в пресс-службе Рефтинской ГРЭС: во-первых, спасены от вырубки сотни гектаров леса под строительство нового хранилища, а во-вторых, снижены безвозвратные потери воды.

Кроме того, получаемая при такой технологии сухая зола пригодна к использованию в строительстве — местное предприятие использует отходы ГРЭС для изготовления твинблоков, из которых возводят дома. Так, на сегодняшний день в Рефтинском округе расположены пять домов, построенных с применением золы, а местная компания по производству блоков стала победителем конкурсов «Энергоэффективные дома эконом-класса» и «Строительный триумф». Более того — в настоящее время около 90% высотных домов Свердловской области также строятся с применением золы Рефтинской ГРЭС.

Как отмечают на предприятии, вопрос стимулирования переработки отходов производства и потребления не раз поднимался на совещаниях президента Путина, как и развитие малого и среднего бизнеса вокруг больших предприятий.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров