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01 февраля 2018
31 января 2018
01:41  01 февраля 2018 0

Samsung назвал сроки выпуска тайного смартфона

Компания подготовила несколько концептов нового гаджета Galaxy XФОТО: Pixabay, viganhajdari

Компания Samsung планирует выпустить смартфон со складывающимся экраном до конца 2018 года. Также в корпорации собираются «укрепить лидерство» с выпуском Galaxy S9 на выставке MWC в Барселоне.

Samsung уже провел закрытую презентацию тайного гаджета в рамках выставки CES 2018. Посетители этого мероприятия отметили, что корпорация подготовила несколько концептов смартфона с различными механизмами складного дисплея, передает «Лента.ру».

Отмечается, что слухи о гнущемся устройстве от Samsung под названием Galaxy X ходят не первый год. Ожидалось, что его презентация состоится в конце 2016 года, но из-за проблем с моделью Galaxy Note 7 анонс гибкого смартфона перенесли на конец 2017-го, а затем снова изменили дату. По предварительной информации, экран гаджета будет сгибаться в обоих направлениях, AMOLED-панель можно будет растягивать на 12 миллиметров без риска повредить ее.

Напомним, в Сети появились первые изображения грядущих моделей Samsung Galaxy S9 и S9+. У смартфонов будет безрамочный дисплей, отсутствие кнопки Home, а также инновационная мегапиксельная камера с переменной диафрагмой.

Александр Черноскутов
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