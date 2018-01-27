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27 января 2018
26 января 2018
02:55  27 января 2018 0

В Сети появились первые изображения Samsung Galaxy S9 и S9+. ФОТО

У смартфонов будет отсутствовать кнопка HomeФОТО: Pixabay, pakfones

Инсайдер Эван Бласс, известный своими точными прогнозами, показал первые изображения новой модели смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Гаджеты получат инновационную камеру.

Оба гаджета получат схожий дизайн
ФОТО: твиттер Эвана Бласса

На фотографиях отчетливо видно, что оба смартфона имеют схожий дизайн — безрамочный дисплей, набор сенсоров, камер для селфи и биометрической разблокировки, а также отсутствие кнопки Home. Отмечается, что устройства будут отличаться размером дисплея: S9 будет оснащен 5,8-дюймовым экраном, а S9+ — дисплеем на 6,2 дюйма, сообщает Life.

Бласс подтвердил слух относительно того, что гаджеты получат инновационную мегапиксельную камеру с переменной диафрагмой. Помимо этого, Galaxy S9+ будет оснащен второй основной камерой, но без переменной диафрагмы. В Китае и США смартфоны появятся в конфигурациях 4ГБ или 6ГБ оперативной памяти и 64ГБ или 128 ГБ встроенной. По прогнозу инсайдера, поставки гаджетов на рынок ориентировочно должны начаться в середине марта этого года.

Александр Черноскутов
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