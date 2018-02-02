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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:13  02 февраля 2018 2

Михаил Турецкий призвал помнить о героях Сталинграда. ВИДЕО

Проект Михаила Турецкого «Народное караоке» на Площади 1905 года. Екатеринбург, турецкий михаил
Артист призвал беречь мирФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Народный артист России основатель арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаил Турецкий записал обращение, в котором напомнил, что именно Сталинградская битва изменила ход истории. Видеообращение опубликовано в Сети.

Михаил Турецкий призвал беречь мир. «Слава Великому советскому народу, народу-победителю, который показал всем миру пример непобедимости, героизма, самопожертвования! Именно Сталинградская битва изменила ход истории! Берегите мир», — приводит слова Михаила Турецкого информационное агентство ТАСС. В пресс-службе артиста подчеркнули, что отец Турецкого Борис Эпштейн прошел всю Великую Отечественную войну, а в Москву из Берлина пришел пешком.

Сталинградская битва стала решающей битвой в Великой Отечественной, началом конца фашизма. После Сталинграда и до самого окончания войны нацисты не выиграли больше ни одного сражения, а лишь непрерывно отступали после каждого нового поражения. Владимир Путин 20 февраля 2017 года подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Александр Лукманов
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