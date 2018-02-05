График губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева снова уводит его в Москву. Туда глава региона отправится во второй половине дня 5 февраля. Первую он провел в Екатеринбурге, где встретился с экс-главврачом ОКБ №1, ныне советником губернатора Феликсом Бадаевым.
В столице работа у Куйвашева начнется со вторника — у губернатора запланированы встречи в администрации президента и большое совещание по МЧС. В область глава региона вернется только в четверг, 8 февраля: на встречу с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, а также для участия в заседании правительства Свердловской области.
Пятница и суббота пройдут за приятными хлопотами: вручение демидовских премий и пробег-2025 на «Лыжне России», которая пройдет на территории МВЦ «Екатеринбург Экспо». Только на следующей неделе губернатора ждет выезд в Нижний Тагил, где он встретится с мэром Сергеем Носовым и руководителем Уралвагонзавода Александром Потаповым. Четверг и пятница у Куйвашева расписаны под Сочи — здесь 15—16 февраля пройдет традиционный экономический форум.