В Сургуте откроется предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Об этом 7 февраля «URA.RU» сообщил источник в югорском правительстве.
По словам собеседника, первый штаб откроется в Сургуте, а его руководителем станет председатель регионального отделения всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в ХМАО Амил Аббасов.
Сам Амил Аббасов частично подтвердил агентству слова источника. «Подписи за выдвижение Ксении Собчак уже сданы, и сейчас мы ждем решения о принятии документов. Если решение о регистрации будет принято, то мы будем думать о создании штаба», — сказал нашему агентству Аббасов.
Напомним, Аббасов является членом сургутской коллегии адвокатов, он представлял в суде скандально известного бизнесмена Эдуарда Шмонина, которого подозревают в вымогательстве и информационном шантаже.