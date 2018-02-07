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07 февраля 2018
06 февраля 2018
05 февраля 2018
20:26  07 февраля 2018 3

В ХМАО откроется предвыборный штаб Ксении Собчак. Доверенным лицом кандидата станет адвокат главного вымогателя ХМАО

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
Штаб кандидата против всех появится в СургутеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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В Сургуте откроется предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Об этом 7 февраля «URA.RU» сообщил источник в югорском правительстве.

По словам собеседника, первый штаб откроется в Сургуте, а его руководителем станет председатель регионального отделения всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в ХМАО Амил Аббасов.

Сам Амил Аббасов частично подтвердил агентству слова источника. «Подписи за выдвижение Ксении Собчак уже сданы, и сейчас мы ждем решения о принятии документов. Если решение о регистрации будет принято, то мы будем думать о создании штаба», — сказал нашему агентству Аббасов.

Напомним, Аббасов является членом сургутской коллегии адвокатов, он представлял в суде скандально известного бизнесмена Эдуарда Шмонина, которого подозревают в вымогательстве и информационном шантаже.

Виктор Жуков
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