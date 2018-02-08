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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:28  08 февраля 2018 3

УВЗ мало победы над своими рабочими в суде. Завод натравит полицию и прокуратуру на профсоюз

Клипарт. Вывески. Пермь, уралвагонзавод
Корпорация недовольна словами представителя профсоюзаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Представители корпорации УВЗ намерены обратиться в полицию и прокуратуру из-за угроз представителя профсоюза «Солидарность» судье Марине Каракаш, которая решала спор между рабочими и руководством компании.

Седьмого февраля в Дзержинском районном суде был суд: рабочие УВЗ подавали иск к руководству компании из-за введения новых норм расчет зарплаты. По словам рабочих, после этого их зарплаты упали в два раза. Как сообщил «URA.RU» источник в корпорации, после того как судья Марина Каракаш ушла в комнату заседаний, представитель профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров якобы заявил, что «судья пожалеет, если не примет нашу сторону».

«Секретарь что-то услышал в коридоре и написал об этом записку судье. Я ее не оскорблял», — сообщил «URA.RU» Димитров. Получить оперативный комментарий в суде не удалось, на момент публикации заметки телефоны не отвечали.

Как стало известно агентству, сейчас юристы УВЗ готовят обращения в полицию и прокуратуру, чтобы проверить, существует ли ответственность представителя профсоюза за его высказывание. Отметим, суд постановил, что действия руководства корпорации законны и обоснованны.

Данил Бардин
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