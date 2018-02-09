03:10 09 февраля 2018 0

Ксения Собчак допустила, что Россия все же вмешивалась в выборы американского президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак извинилась за вмешательство РФ в выборы американского лидера в 2016 году во время интервью на канале CNN. При этом телеведущая выразила сомнение, что вмешательство действительно имело место быть.

«Честно говоря, я не знаю. Похоже, что мы действительно имели к этому отношение, и, если это так, я хочу извиниться. Я считаю, что это недопустимо для любой страны — вмешиваться в дела другой страны. Ни для России, ни для Америки. Если это действительно было, то я могу только извиниться», — заявила Собчак в ответ на вопрос ведущей CNN о том, верит ли она, что российское вмешательство имело место быть, пишет «Дождь».

Ранее лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский осудил поездку Ксении Собчак в США. По его мнению, кандидат в президенты не должен ездить в другую страну и поливать там грязью собственное государство. При этом он добавил, что за такие действия при наличии полномочий лишил бы ее российского паспорта.

Американская сторона, напомним, неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. РФ, как и республиканцы, опровергала обвинения. Показания по этому делу, как напоминает RT, недавно дал генпрокурор США Джефф Сешнс и экс-советник Трампа Стивен Бэннон. Позже и сам Трамп заявил, что не против дать показания под присягой, отметив, что не был в сговоре с российскими властями.