00:59 09 февраля 2018 0

Владимира Жириновского разозлил визит Ксении Собчак в США Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, претендующий на пост президента России, обрушился с критикой в адрес его оппонента на выборах Ксению Собчак из-за ее поездки в США. По его мнению, за это ее стоит лишить российского паспорта. С таким заявлением он выступил перед студентами Нижегородского государственного университета имени Лобачевского 8 февраля.

«Вы когда—нибудь видели, чтобы кандидат в президенты какой-либо страны ехал в чужую страну и там поливал свою собственную страну грязью? Если бы я был в Кремле, я бы дал указание послу России в США [Анатолию] Антонову отобрать паспорт у Собчак. Нам не нужны такие кандидаты в президенты, это дикость, это обычный гражданин не имеет права делать, нарушение нашего закона, Конституции», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Ранее стало известно, что 6 февраля Ксения Собчак выступала в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований, 7 февраля — в Институте Кеннана, 8-го — в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Ранее, как сообщал RT, телеведущая заявила, что в случае встречи с президентом США Дональдом Трампом, хотела бы призвать его к диалогу с Москвой.