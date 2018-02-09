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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:59  09 февраля 2018 0

Жириновский захотел лишить Собчак российского паспорта за поездку в США

Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , жириновский владимир, жест рукой
Владимира Жириновского разозлил визит Ксении Собчак в СШАФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, претендующий на пост президента России, обрушился с критикой в адрес его оппонента на выборах Ксению Собчак из-за ее поездки в США. По его мнению, за это ее стоит лишить российского паспорта. С таким заявлением он выступил перед студентами Нижегородского государственного университета имени Лобачевского 8 февраля.

«Вы когда—нибудь видели, чтобы кандидат в президенты какой-либо страны ехал в чужую страну и там поливал свою собственную страну грязью? Если бы я был в Кремле, я бы дал указание послу России в США [Анатолию] Антонову отобрать паспорт у Собчак. Нам не нужны такие кандидаты в президенты, это дикость, это обычный гражданин не имеет права делать, нарушение нашего закона, Конституции», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Ранее стало известно, что 6 февраля Ксения Собчак выступала в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований, 7 февраля — в Институте Кеннана, 8-го — в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Ранее, как сообщал RT, телеведущая заявила, что в случае встречи с президентом США Дональдом Трампом, хотела бы призвать его к диалогу с Москвой.

Сергей Демин
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