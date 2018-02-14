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14 февраля 2018
16:58  14 февраля 2018 0

Порошенко предложил помощь в расследовании крушения Ан-148

Порошенко выразил готовность оказать помощь российской сторонеФото: Flickr
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Подмосковье и готовность украинской стороны содействовать в выяснении причин происшествия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой… Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя для выяснения причин авиакатастрофы», — приводит слова Пескова RT. Он уточнил, что беседа состоялась по инициативе Порошенко, сообщает «Национальная служба новостей».

Продолжительный телефонный разговор лидеров России и Украины состоялся 12 февраля. В ходе беседы, напоминает «URA.RU», Путин и Порошенко обсудили вопрос обмена пленных пограничников и военных на «оккупированных» территориях, а также встречу представителей Министерств иностранных дел в Мюнхене.

Напомним, трагедия с падением Ан-148 произошла 11 февраля. Самолет столкнулся с землей спустя шесть минут пять секунд после взлета из аэропорта Домодедово. Специалисты расшифровали данные с параметрического самописца и приступили к речевому. Оказалось, что он сильно поврежден, и для извлечения информации его необходимо везти в Воронеж (на ВАСО) или на Украину (завод «Антонов»). Либо следует обратиться в Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиатехники. На украинском заводе «Антонов» заявили, что готовы содействовать в расследовании катастрофы, если получат соответствующий запрос из России, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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