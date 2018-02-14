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21:40  14 февраля 2018 2

Соратник Чернецкого переехал из Екатеринбурга в Эмираты

Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Дубай стал новой родиной для бывшего вице-мэра столицы УралаФото: Сергей Леонов © URA.RU

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Клименко, отвечавший при Аркадии Чернецком за экономику, переехал жить в Дубай. Об эмиграции бывшего чиновника стало известно из данных, опубликованных Екатеринбургским муниципальным банком, акционером которого является Клименко.

«Клименко Сергей Викторович, гражданство — Российская Федерация, место жительства — Объединенные Арабские Эмираты, Дубай. UAE, Dubai», — написано в банковском отчете в графе «список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк». В документе также указана доля Клименко в пакете акций финансовой организации — 9,72%.

Еще более 29% акций ПАО «Банк Екатеринбург» («Екатеринбургский муниципальный банк») принадлежит Станиславу Чернецкому (сыну бывшего мэра). И треть пакета — Екатеринбургу, как муниципальному образованию.

ЕМБ был создан в 1994 году по инициативе администрации города. На днях кредитная организация привлекла к себе внимание из-за блокировки счета департамента финансов мэрии по решению суда.

Владимир Васин
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