11:18 17 февраля 2018 2

У одного из лучших энергетиков и управленцев России — юбилей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов сегодня отмечает юбилей — мэру главного мегаполиса Югры, почетному энергетику России исполняется 60 лет. Губернатор Югры Наталья Комарова направила Вадиму Шувалову поздравительную телеграмму, в которой отмечает, что его «ответственная деятельность в сочетании с профессиональной компетентностью снискали заслуженное уважение». «Пусть эти деловые качества, доверие и поддержка коллег, верность друзей станут надежной основой новых достижений. Мира и добра вам и вашим близким», — говорится в сообщении.

Глава законодательной ветви власти ХМАО Борис Хохряков в поздравлении отметил профессионализм Вадима Шувалова. «За годы работы в Югре Вы доказали, что являетесь компетентным специалистом и активным общественно-политическим деятелем. В любой ситуации Вас отличают профессионализм, добросовестность, способность творчески подходить к решению самых разных вопросов. Сургут живет насыщенной, полноценной жизнью! Во всем этом есть немалая доля Вашего личного труда», — поздравил юбиляра Хохряков, также возглавляющий региональное отделение «Единой России» (самой популярной партии на территории округа).

Другой единоросс, депутат Госдумы, бывший мэр Сургута Александр Сидоров в поздравительной телеграмме пожелал нынешнему градоначальнику «здоровья, энергии, понимания и поддержки жителей города, профессионализма и успеха команде, верности друзей, любви близких».

Вадим Шувалов с ходу взялся за целый ряд «нерешаемых» до него проблем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российский предприниматель Алексей Бобров, предшественник Шувалова на посту гендиректора ОАО «Тюменьэнерго», поздравил мэра Сургута, отметив его опыт и человеческие качества: «В день Вашего юбилея примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, бодрости и благополучия! Вы прошли большой и славный путь от рабочего-энергетика до руководителя стратегических предприятий и Главы крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Имея честь работать вместе с Вами в прославленном коллективе «Тюменьэнерго», я видел ваши лучшие качества как грамотного и честного руководителя, всегда принимающего близко к сердцу чаяния и нужды всего коллектива и каждого отдельного сотрудника, как блестящего, преданного своему делу энергетика, создававшего экономическую мощь и славу Сибири, как грамотного и опытного руководителя, достигавшего лучших результатов на вверенном Вам посту.

Рад, что Вы сумели продемонстрировать эти качества на посту Главы города Сургута. Вы по праву заслужили уважение людей, жителей города, сходу начав решать проблемы, которые до Вас не решались. Ваша честность, порядочность, профессионализм и целеустремленность, уважительное отношение к подчиненным и жителям города и завидная трудоспособность безусловно выделяют Вас, как талантливого, авторитетного руководителя в ряду коллег. Желаю душевной гармонии, оптимизма, огромного жизнелюбия, так необходимых на Вашем ответственном посту. Успехов и удачи во всех начинаниях Вам и Вашим близким!»

Редакция «URA.RU» присоединяется ко всем поздравлениям, и желает Вадиму Николаевичу крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемого запаса сил и новых свершений на посту мэра Сургута!