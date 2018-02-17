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17 февраля 2018
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06:57  17 февраля 2018 0

Пушков посмеялся над выступлением Порошенко в Мюнхене. «Факиру фокус не удался»

Французское посольство. Москва, пушков алексей, мемориал, французское посольство, теракт в ницце
Алексей Пушков заявил, что выступление Петра Порошенко не вызвало интереса в МюнхенеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступление Петра Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности не вызвало никакого интереса у присутствующих и проходило в полупустом зале. Об этом в своем Twitter сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет», — написал политик, добавив, что украинский лидер развернул перед делегатами якобы простреленный в Донбассе флаг Евросоюза.

Зал во время выступления президента Украины был почти пуст
Фото: @DimaKPbIM

Это «прием», по словам Пушкова, не произвел впечатления. «Факиру фокус не удался», — добавил он.

Один из пользователей Сети при этом опубликовал скриншот из трансляции выступления Порошенко на котором видно, как тот действительно выступает перед полупустым залом.

Ранее, как напоминает RT, Порошенко обвинил Россию в развязывании «гибридной войны», которая превращается в мировую, и призвал запретить российский флаг во всем мире.

Сергей Демин
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