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26 февраля 2018
25 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:32  26 февраля 2018 3

У нового главы свердловского минздрава — первые федеральные визиты. А его никак не запомнят в пресс-службе губернатора

Пресс-конференция Андрея Цветкова. Екатеринбург, цветков андрей
Министра здравоохранения ждет два серьезных испытанияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава свердловского министерства здравоохранения Андрей Цветков (назначен 22 декабря 2017 года) готовится к первым в его новом статусе визитам федеральных чиновников. На этой неделе их будет сразу два: самый главный гость намечен на пятницу, 2 марта — Екатеринбург с рабочим визитом посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Подробности пребывания федеральной гостьи пока уточняются, но предполагается, что она посетит ряд медучреждений и заложит камень нового здания ОММ в Академическом, где развитием медкластера занимается экс-глава ОКБ №1 Феликс Бадаев.

До Скворцовой региональному министру предстоит своеобразная «репетиция». Первым «федералом», которого примет Цветков, станет главный детский гематолог РФ Александр Румянцев. С его участием во вторник, 27 февраля, в Областной детской клинической больнице №1 пройдет научно-образовательный семинар. Причем в релизе на эту тему свердловский министр здравоохранения назван Игорем, хотя экс-глава минздрава Игорь Трофимов покинул свой пост еще в конце прошлого года и теперь возглавляет ОКБ №1.

Антон Ольшанников
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