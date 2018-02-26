Глава свердловского министерства здравоохранения Андрей Цветков (назначен 22 декабря 2017 года) готовится к первым в его новом статусе визитам федеральных чиновников. На этой неделе их будет сразу два: самый главный гость намечен на пятницу, 2 марта — Екатеринбург с рабочим визитом посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Подробности пребывания федеральной гостьи пока уточняются, но предполагается, что она посетит ряд медучреждений и заложит камень нового здания ОММ в Академическом, где развитием медкластера занимается экс-глава ОКБ №1 Феликс Бадаев.
До Скворцовой региональному министру предстоит своеобразная «репетиция». Первым «федералом», которого примет Цветков, станет главный детский гематолог РФ Александр Румянцев. С его участием во вторник, 27 февраля, в Областной детской клинической больнице №1 пройдет научно-образовательный семинар. Причем в релизе на эту тему свердловский министр здравоохранения назван Игорем, хотя экс-глава минздрава Игорь Трофимов покинул свой пост еще в конце прошлого года и теперь возглавляет ОКБ №1.