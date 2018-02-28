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28 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:53  28 февраля 2018 1

Легендарный художник обиделся на уральское полпредство. «Сказали бы сразу — у нас выборы»

Клипарт. Екатеринбург, полпредство
Полпредство занято выборами, ему не до выставокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выставка работ живой уральской легенды — художника Михаила Сажаева — в полпредстве президента РФ в УрФО сорвана. Организаторы экспозиции живописца, работающего в стиле «мистический реализм», во вторник, 27 февраля, свернули всю работу и вывезли 20 этюдов с территории «наместничества».

Как удалось выяснить «URA.RU», художник и его окружение оказались «возмущены подходом» и переносом сроков открытия. Презентовать выставку сначала предполагалось 8 февраля, но из-за плавающего графика полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских дату еще несколько раз переносили.

«Впечатления от такого отношения и взаимодействия — крайне негативные. График плотный, все понимаем — сразу сказали бы, что у нас выборы и мы не сможем. Но нет ведь, все смонтировали, три недели висят работы. В резиденции губернатора несколько лет назад проходила аналогичная выставка. Все было на высоком уровне, открывал лично глава региона, много гостей было, приглашали журналистов», — поделился возмущением организатор выставки работ художника. Сам Сажаев для связи по сотовому оказался недоступен.

Михаил Сажаев — давно не сугубо уральский художник. Широкую известность за рубежом, куда он начал выезжать уже в 1991 году, мастер получил, не имея, по сути, должного профессионального образования. Сажаев — лауреат многочисленных художественных премий. За 30 лет работы им создано по разным подсчетам от 4 до 6 тысяч произведений (не только живопись, но скульптура, фарфор и многое другое) — они периодически экспонируются в 28 странах мира. Его работы продаются на международных аукционах, при этом стоимость отдельных оценивается в миллионы евро.

В полпредстве, впрочем, возразили, что никакого недопонимания ни с художником, ни с организаторами выставки у чиновников нет. «Мы не являемся выставочной площадкой, а в обязанности полномочного представителя президента не входят организация и открытие выставок. Главной задачей полномочного представительства является подготовка к выборам президента России. На реализацию этой задачи брошены все наши силы и время. Все остальное — непременно состоится, но в свое время», — пояснили в аппарате уральского полпреда президента.

Антон Ольшанников
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