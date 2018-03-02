Названы марки самых угоняемых автомобилей в России

07:50 02 марта 2018 0

Под наибольшей угрозой находятся владельцы Lexus и Toyota Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Автомобили марок Lexus и Toyota угоняли в 2017 году в России чаще других. По данным страховых компаний, автоугонщинки также демонстрируют интерес к таким маркам как: BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Cadillac, Mitsubishi, Infiniti, Kia, Nissan, Mazda, Hyundai, Jeep, а также ВАЗ и УАЗ. В Москве наиболее популярными марками автомобилей у воров стали: Lexus, Toyota, Land Rover. В северной столице России — BMW, Jeep, Cadillac, в остальных регионах — Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.

По данным управляющего директора департамента страхования автотранспортных средств группы «Ренессанс Страхование» Сергея Демидова, основные причины краж автомобилей остаются прежними — транспорт массового спроса разбирают на запчасти, а люкс машины и авто премиум-класса перегоняют в другие регионы, изменяя vin-номера, пишет Life. Всего за 2017 год в России было угнано порядка 40 тысяч автомобилей, приводит цифру RT, ссылаясь на МВД РФ.

По словам Демидова, компания «Ренессанс страхование» за прошлый год потеряла из-за угонщиков 365 млн рублей, «Альфа страхование» — 597,6 млн рублей. Ранее в Олимпийской деревне в южнокорейском Пхенчхане канадского спортсмена и менеджера арестовали за угон автомобиля и за езду в нетрезвом виде. В крови канадца обнаружили 0,16 промилле алкоголя.