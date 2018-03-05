{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
14:58  05 марта 2018 8

Жириновский на теледебатах заговорил на татарском языке

Послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Москва, жириновский владимир
Жириновский решил привлечь внимание тюркоязычных избирателейФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский во время теледебатов на «Первом канале» обратился к своим избирателям на татарском языке. Таким образом он решил привлечь внимание тюркоязычных народов к своей кандидатуре.

«Им приятно, чтобы президент России говорил на их языке, всегда только русский язык, а я буду обращаться к ним и на татарском», — отметил Жириновский, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». После этих слов лидер ЛДПР на татарском языке попросил избирателей на выборах проголосовать за него. В то же время Жириновский заявил, что не нужно вводить обязательное изучение местных языков в российских школах, пишет портал Nation News.

Ранее стало известно о новой инициативе Жириновского. Он предложил разрешать баллотироваться в президенты только тем, кто проходил службу в армии, сообщает «Национальная служба новостей». При этом на женщин эта норма не распространяется, отмечают авторы законопроекта.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В них участвуют такие кандидаты как Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин в качестве самовыдвиженца.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров