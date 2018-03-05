Жириновский на теледебатах заговорил на татарском языке

14:58 05 марта 2018 8

Жириновский решил привлечь внимание тюркоязычных избирателей Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кандидат в президенты России Владимир Жириновский во время теледебатов на «Первом канале» обратился к своим избирателям на татарском языке. Таким образом он решил привлечь внимание тюркоязычных народов к своей кандидатуре.

«Им приятно, чтобы президент России говорил на их языке, всегда только русский язык, а я буду обращаться к ним и на татарском», — отметил Жириновский, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». После этих слов лидер ЛДПР на татарском языке попросил избирателей на выборах проголосовать за него. В то же время Жириновский заявил, что не нужно вводить обязательное изучение местных языков в российских школах, пишет портал Nation News.

Ранее стало известно о новой инициативе Жириновского. Он предложил разрешать баллотироваться в президенты только тем, кто проходил службу в армии, сообщает «Национальная служба новостей». При этом на женщин эта норма не распространяется, отмечают авторы законопроекта.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В них участвуют такие кандидаты как Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская платформа») и Владимир Путин в качестве самовыдвиженца.