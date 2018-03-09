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09 марта 2018
08 марта 2018
02:46  09 марта 2018 0

США сорвали международные контракты России на миллиарды долларов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Россия могла потерять несколько миллиардов долларов из-за санкций ЗападаФото: Pixabay
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Американское правительство продолжит применять закон о санкционном давлении на Россию, который уже позволил сорвать сделки РФ с зарубежными компаниями на 3—4 млрд долларов. Об этом 8 марта заявила начальник пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт.

Такого результата позволил добиться закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Докмуент предусматривает ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана и предостерегает американские и иностранные компании от заключения контрактов с предприятиями и ведомствами «оборонного и разведывательного секторов» указанных стран. В противном случае, против этих компаний так же будут вводиться санкции.

«Нам известно, что определенное число сделок на 3 $-4 млрд, которые должны были быть выполнены, расторгнуты. Это произошло потому, что правительства и компании по всему миру поняли, что они потеряют деньги, что против них введут санкции в рамках CAATSA [сокращенное название закона]», — приводит ТАСС слова Хезер Науэрт.

Ранее представители американского правительства неоднократно заявляли, что антироссийские санкции будут сняты только в том случае, если РФ прекратит вмешиваться в политику других стран, будь то выборы в США или конфликт на Украине, напоминает «Федеральное агентство новостей». Вице-премьер Дмитрий Рогозин, в свою очередь. заявил, что санкции — это реакция запада на «возрождение национального самосознания России», и сняты они уже не будут.

Сергей Демин
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