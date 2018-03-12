{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
09 марта 2018
08 марта 2018
07 марта 2018
Главные новости Пермского края
20:44  12 марта 2018 1

Власти Перми придумали, как сохранить дорогую землю и одновременно выполнить обязательства перед многодетными семьями. Жителям это не нравится

Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, водоохранная зона, место под застройку, кетовский район, лесной массив
Вместо раздачи земель многодетным семьям власти сдают ее в арендуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Перми постарается выполнить обязательства по обеспечению многодетных семей землей в денежной форме. Как стало известно «URA.RU», в регионе готовятся нормативные акты, позволяющие провести такую операцию.

Право на получение земли семьям, воспитывающим от трех детей, дает федеральный закон от 2011 года. В столице Прикамья очередь по государственной программе безвозмездного выделения земельных участков фактически остановилась. Из 5510 семей, стоящих в очереди, в 2017 году землю получила лишь 31 семья.

Законопроект предусматривает единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка, сообщили агентству в администрации города. Впрочем, суммы, которые планируют выделять на это, пока не озвучивают.

Активисты из многодетных семей обвиняют власти в том, что вместо распределения городской земли между жителями власти выставляют участки на продажу. Отец пятерых детей Ростислав Русинов в беседе с «URA.RU» заявил, что он сам нашел свободный земельный участок на улице Кемеровской, принадлежавший муниципалитету и не обремененный никакими условиями.

С этим вопросом мужчина обратился к начальнику департамента земельных отношений Перми Елене Товмасян. «Она меня выслушала. Записала информацию по участку и пообещала помочь», — вспоминает Ростислав. Но в мае этого же года указанный участок вдруг сдается в аренду другому человеку. Как выяснило издание, —предпринимателю, активно работающему по господрядам на строительство и благоустройство в Перми. А уже в декабре 2017 года бизнесмен становится собственником этого участка. «Свободные участки имеются в городе, но не для нас, не для многодетных», — сетует Ростислав.

По словам представителя пресс-службы городской администрации Анны Патрушевой, для обеспечения земельными участками многодетных семей Перми требуется территория порядка 1000 гектаров. «Дефицит земельных участков объясняется отсутствием территорий, где возможно развитие индивидуального жилищного строительства согласно Генеральному плану Перми, Правилам землепользования и застройки города, а также территорий, свободных от ограничений, связанных с установлением зон с особыми условиями использования территорий и свободных от прав третьих лиц», — прокомментировала ситуацию чиновница.

Александр Соснин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров