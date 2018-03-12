20:44 12 марта 2018 1

Вместо раздачи земель многодетным семьям власти сдают ее в аренду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Перми постарается выполнить обязательства по обеспечению многодетных семей землей в денежной форме. Как стало известно «URA.RU», в регионе готовятся нормативные акты, позволяющие провести такую операцию.

Право на получение земли семьям, воспитывающим от трех детей, дает федеральный закон от 2011 года. В столице Прикамья очередь по государственной программе безвозмездного выделения земельных участков фактически остановилась. Из 5510 семей, стоящих в очереди, в 2017 году землю получила лишь 31 семья.

Законопроект предусматривает единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка, сообщили агентству в администрации города. Впрочем, суммы, которые планируют выделять на это, пока не озвучивают.

Активисты из многодетных семей обвиняют власти в том, что вместо распределения городской земли между жителями власти выставляют участки на продажу. Отец пятерых детей Ростислав Русинов в беседе с «URA.RU» заявил, что он сам нашел свободный земельный участок на улице Кемеровской, принадлежавший муниципалитету и не обремененный никакими условиями.

С этим вопросом мужчина обратился к начальнику департамента земельных отношений Перми Елене Товмасян. «Она меня выслушала. Записала информацию по участку и пообещала помочь», — вспоминает Ростислав. Но в мае этого же года указанный участок вдруг сдается в аренду другому человеку. Как выяснило издание, —предпринимателю, активно работающему по господрядам на строительство и благоустройство в Перми. А уже в декабре 2017 года бизнесмен становится собственником этого участка. «Свободные участки имеются в городе, но не для нас, не для многодетных», — сетует Ростислав.

По словам представителя пресс-службы городской администрации Анны Патрушевой, для обеспечения земельными участками многодетных семей Перми требуется территория порядка 1000 гектаров. «Дефицит земельных участков объясняется отсутствием территорий, где возможно развитие индивидуального жилищного строительства согласно Генеральному плану Перми, Правилам землепользования и застройки города, а также территорий, свободных от ограничений, связанных с установлением зон с особыми условиями использования территорий и свободных от прав третьих лиц», — прокомментировала ситуацию чиновница.