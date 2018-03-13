Беспроводная зарядка «убивает» iPhone

20:09 13 марта 2018 0

Обнаружилась новая угроза для «яблочных» гаджетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты нашли угрозу для «яблочных» гаджетов iPhone X и iPhone 8. Оказалось, что беспроводное зарядное устройство изнашивает аккумулятор этих моделей гораздо быстрее, чем обычная зарядка с кабелем.

При использовании беспроводной зарядки аккумуляторы гаджетов Apple приходят в негодность за 20 месяцев, пишет телеканал 360 со ссылкой на исследователя Эдриана Кингсли-Хьюза — он узнал о такой особенности iPhone опытным путем. При этом в среднем батарея с проводной зарядкой работает как минимум три года. Автор исследования отметил, что теперь из-за использования беспроводного зарядного устройства он вынужден постоянно заряжать свой гаджет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что были определены главные бюджетные конкуренты iPhone X. В рейтинге оказались смартфоны от Huawei, Asus и Ulefone.