09:00 15 марта 2018 0

Оказалось, что губернаторы понимают молодежь лучше, чем журналисты или Никита Михалков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Мы подходим к экватору марта — сегодня 15 число, четверг. Пока ждете теплых дней, почитайте главные новости за прошедшую ночь:

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон полностью солидарен с Лондоном по делу об отравлении Скрипаля. По ее словам, именно Россия несет ответственность за произошедшее. Представитель РФ в ООН Василий Небензя вступил в дискуссию и заявил, что для таких обвинений нужны серьезные доказательства.

Позавчера в интервью Юрию Дудю главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов назвал свою версию кандидатов в премьер-министры РФ. И это заставило всех снова обратить внимание на тему, ведь Венедиктов считается человеком с инсайдами из первых уст. По нашей просьбе эксперты оценили шансы названных персон на кресло премьера.

Вчера во время очередных дебатов кандидат в президенты Ксения Собчак расплакалась из-за постоянных оскорблений в свой адрес. Владимир Соловьев не стал ее защищать и «прикрылся» законом, а Собчак в слезах покинула студию. А после СМИ предположили, что излишняя эмоциональность кандидата связана с беременностью.

В Москве стартовал форум со скучным несовременным названием «Россия — страна возможностей», но на деле оказалось иначе. Молодежь восхитилась самым молодым губернатором и затроллила Никиту Михалкова. А еще молодые участники «пилили» селфи с Дмитрием Кисилевым, но в итоге решили, «что губернаторы понимают их лучше, чем журналисты или Михалков».

Минпромторг увеличил налог на роскошь — теперь автомобили от 3 млн рублей облагаются увеличенным налогом. В люксовый список входят более чем 1000 иномарок. Нашлись те, кто попросил минпромторг смиловаться и поднять планку облагаемых налогом автомобилей хотя бы до 4 млн рублей.

А вот роскошных питомцев никто налогом не облагал, и власти ХМАО завели рыбок за 300 тысяч рублей. В губернаторском аквариуме будут обитать редкие виды хладнокровных. Сколько еще денег готовы потратить на рыбок — неизвестно.