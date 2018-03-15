05:29 15 марта 2018 0

В списке оказались автомобили сегмента люкс и премиум Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минпромторг увеличил список автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. В перечне оказались машины, относящиеся к сегменту премиум и люкс. Каждая позиция соответствует одной комплектации той или иной модели.

Теперь в перечень входят 1126 иномарок. По данным, список стал существенно больше благодаря увеличению комплектаций прошлогодних новинок, а также за счет новых моделей или смены поколений. В перечне представлены такие новички, как Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5, а также Lexus LC500.

Согласно налоговому кодексу России, если автомобиль стоит от трех до пяти миллионов рублей, то транспортный налог за него оплачивается с повышающим коэффициентом 1,1-1,5. Если стоимость колеблется в пределах от пяти до десяти миллионов рублей, то коэффициент возрастает до 2. Машины за десять миллионов рублей и дороже и вовсе облагаются троекратным налогом, передают «Известия».

По мнению экспертов, перечень стал увеличиваться за счет роста цен на автомобили, вызванного повышением акцизов и утилизационного сбора. Однако некоторые из аналитиков предполагают, что планку, с которого машина будет облагаться повышенным налогом, нужно поднять хотя бы до четырех миллионов рублей.