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15 марта 2018
14 марта 2018
05:29  15 марта 2018 0

Минпромторг увеличил налог на роскошь. В перечень попали автомобили от 3 млн рублей

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, мерседес бенц, бизнесмен
В списке оказались автомобили сегмента люкс и премиумФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минпромторг увеличил список автомобилей стоимостью от трех миллионов рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. В перечне оказались машины, относящиеся к сегменту премиум и люкс. Каждая позиция соответствует одной комплектации той или иной модели.

Теперь в перечень входят 1126 иномарок. По данным, список стал существенно больше благодаря увеличению комплектаций прошлогодних новинок, а также за счет новых моделей или смены поколений. В перечне представлены такие новички, как Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5, а также Lexus LC500.

Согласно налоговому кодексу России, если автомобиль стоит от трех до пяти миллионов рублей, то транспортный налог за него оплачивается с повышающим коэффициентом 1,1-1,5. Если стоимость колеблется в пределах от пяти до десяти миллионов рублей, то коэффициент возрастает до 2. Машины за десять миллионов рублей и дороже и вовсе облагаются троекратным налогом, передают «Известия».

По мнению экспертов, перечень стал увеличиваться за счет роста цен на автомобили, вызванного повышением акцизов и утилизационного сбора. Однако некоторые из аналитиков предполагают, что планку, с которого машина будет облагаться повышенным налогом, нужно поднять хотя бы до четырех миллионов рублей.

Александр Черноскутов
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