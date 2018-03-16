14:22 16 марта 2018 1

В Тавде из кранов то бежит цветная вода, то лезут черви (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вода странного цвета побежала из крана жительницы Тавды в Свердловской области. Через час после того, как вода была набрана из водопроводного крана, она стала голубой, а еще спустя время приобрела фиолетовый оттенок.

Депутат Тавдинской думы Виктор Никулин рассказал о том, что к нему обратилась местная жительница и рассказала странную историю. По словам женщины, 13 марта она набрала дома из крана воду в пятилитровые бутылки и повезла ее родственникам в частный сектор на улицу Стахановскую, где из-за аварии отключили воду до лета — зимой работы провести невозможно. Прошел час после того, как вода была набрана, и она неожиданно стала голубой, а еще чуть позже фиолетовой.

«Женщина позвонила по телефону 112 и сообщила, что у нее из крана течет странная вода, все объяснила, но к ней так никто и не приехал, и она принесла воду мне. Я звонил директору „Тавдинских инженерных частей“, но он оказался в командировке. А вскоре мне перезвонили с фильтровальной станции и угрожали, требовали, чтобы я молчал про эту воду», — рассказал «URA.RU» Виктор Никулин.

По словам депутата, ему обещал провести экспертизу воды заместитель главы местной администрации Козиков. Но за водой так никто и не приехал, а в Роспотребнадзоре у депутата воду принять отказались. «По секрету мне сказали, что это не первый такой случай в Тавде, — продолжает Никулин. — По мнению специалистов, это вода из унитазных бачков почему-то иногда начинает поступать напрямую в краны. А цвет дают таблетки для очистки унитазных бачков. Странно, что из кранов бежит черт знает что, а никому до этого нет дела».

Таинственная вода из крана до сих пор не исследована Фото: Виктор Никулин

Директор МУП «Тавдинские инженерные сети» Алексей Коростылев подтвердил корреспонденту «URA.RU», что ему звонил депутат, но проверка не проводилась из-за того, что сама хозяйка воды не обратилась напрямую к ним и не было возможности поехать с проверкой к ней домой. «Мы даже проверили воду в двух колонках на улице Мичуринской, но там все в порядке», — добавил Алексей Коростылев.

Замглавы Тавдинского городского округа Артем Козиков тоже помнит разговор с депутатом. Однако Козиков утверждает, что все было наоборот: «Я не собирался никого отправлять к нему, он сам должен был принести мне воду, чтобы мы сделали анализ. И вообще, странная история. Если что, были бы и другие обращения с этой улицы».

Анализ странной воды по-прежнему не сделан, а специалисты считают, что жильцы сами виноваты в случившемся. «Такое, чтобы вода из унитаза или бачка побежала в водопроводный кран, действительно может быть. Но это бывает, если люди, не разбираясь, самостоятельно что-то меняют в разводке, ставят отсекающие краны. А таблетки для бачков — это опасная химия, если человек выпьет такой воды, могут быть тяжелые последствия», — заявил «URA.RU» Дмитрий Козлов, заместитель директора екатеринбургской кправляющей компании «Чкаловская».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Тавде из кранов побежала вода с червями. Тогда городские власти призвали граждан пользоваться фильтрами.