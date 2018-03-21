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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
09:10  21 марта 2018 0

Активист «Голоса» напал на группу НТВ в Шереметьево. Разбил камеру и отобрал телефон. ВИДЕО

В конфликте разбирается полицияФото: скриншот сюжета НТВ
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Роман Удот набросился на съемочную группу НТВ в московском аэропорту Шереметьево. После угроз, рукоприкладства и отобранного у журналистки телефона активист был задержан полицией.

Агрессию со стороны Удота спровоцировали вопросы корреспондентов относительно деятельности представителей «Голоса» на прошедших президентских выборах. Тема оказалась настолько неприятной, что активист разбил видеокамеру и пригрозил «убить» журналистку, добавляют Nation news. «Вы меня достаете, поняли вы меня. Я вас убью. Когда-нибудь я вас убью, точно говорю!» — приводит слова Удота «Федеральное агентство новостей».

В конфликт вмешалась служба безопасности аэропорта. Всех участников инцидента проводили в линейное отделение ОВД аэропорта «Шереметьево», где журналисты НТВ написали заявление в полицию. В нем идет речь и об отобранном у сотрудницы канала Александры Мирошниченко мобильном телефоне, пишет «Экономика сегодня». По мнению сторонников активиста, его спровоцировали на резкие действия сами журналисты. «НТВ преследует Романа повсеместно. Роман первый вызвал полицию и написал заявление по ст. 137 УК (Неприкосновенность частной жизни). НТВ написали своё. Рома действительно отобрал у корра телефон, но сразу сдал его полиции — как вещдок по ст 137. Но оформляют именно Романа», — написала в Facebook Ольга Романова.

Как уже сообщало «URA.RU», отношения «Голоса» и телеканала обострились после сюжета о незаконном финансировании движения (имеющего статус иностранного агента) из-за рубежа и подготовке его участниками мероприятий по дискредитации президентских выборов. Одним из героев скандального расследования был именно Удот.

Владимир Васин
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