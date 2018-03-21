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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:07  21 марта 2018 0

На заводе УГМК, где начальником металлургического цеха работал человек без диплома инженера, началась поголовная проверка документов

У всех ИТР комбината проверяют дипломыФото: «URA.RU»

На медеплавильный комбинат «Святогор» в городе Красноуральске Свердловской области, входящий в состав комплекса УГМК, приехала комиссия от руководства компании. Цель работы комиссии — выяснить, насколько работники предприятия соответствуют занимаемым должностям. Как сообщил «URA.RU» источник на комбинате, началась поголовная проверка документов об образовании. Пока это коснулось инженерно-технических работников. Неизвестно, охватит ли проверка рабочих производства.

«Представители службы охраны труда и промышленной безопасности оказали содействие в проведении проверки специалистам НИИ труда и Ростехнадзора», — сообщила «URA.RU» Нина Пелевина, сотрудник пресс-службы УГМК.

Поводом к приезду ревизоров стала публикация «URA.RU» о том, что длительное время начальником металлургического цеха на комбинате работал Алексей Анциферов, имеющий диплом о высшем образовании по специальности «менеджер гос. и муниципального управления». В то же время, согласно Правилам безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов руководители должны обязательно иметь профильное образование. То есть начальником цеха, как и заместителем начальника цеха, имеет право работать только человек с дипломом инженера-металлурга.

После череды несчастных случаев, закончившихся гибелью людей, после пожара в металлургическом цехе, когда сгорело оборудование после ремонта, Анциферов был понижен до заместителя начальника цеха. Узнав об этом, руководство УГМК инициировала проверку документов.

Александр Лукманов
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