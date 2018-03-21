Дубровский шлет гонца к министру Сергею Донскому

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков по поручению главы региона Бориса Дубровского 22 марта, в четверг, едет в Москву, чтобы встретиться с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским и руководителем Росприроднадзора Артемом Сидоровым. Как сообщили «URA.RU» в правительстве области, Сушков, курирующий вопросы экологии, везет пакет документов в рамках инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным.
Один из документов — проект комплексной программы экологического развития региона. Этот проект областные власти разработали после визита в Челябинск министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. Донской был на Южном Урале 6 марта по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства, выступая с посланием к Федеральному Собранию, назвал южноуральскую столицу в числе самых проблемных городов в сфере экологии. В Челябинске министр Сергей Донской осмотрел несколько предприятий, считающихся главными загрязнителями воздуха, и провел совещание в губернаторской резиденции.
По информации «URA.RU», Сергей Сушков также везет в столицу предложения региональных властей о возможном пересмотре нормативов выбросов промышленных производств. Эта тема обсуждалась в Челябинске во время визита Сергея Донского. Во время переговоров в Москве с руководством Минприроды РФ и Росприроднадзора еще одной темой для обсуждения станет законопроект о передаче части полномочий в природоохранной сфере на региональный уровень. Челябинская область надеется стать пилотным регионом.
Отдельной темой станет вопрос рекультивации городской свалки. Ликвидацию полигона включили в план подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Перед подписанием президентского указа о проведении саммитов Донской пообещал, что будет ускорено федеральное финансирование рекультивационных работ, областные власти подготовили необходимые документы.
Министр Сергей Донской в последнее время стал объектом для критики со стороны депутатов Госдумы, избранных от Челябинской области. На парламентских слушаниях председатель комитета по экологии высказал серьезные претензии ведомству Донского. По мнению Бурматова, Минприроды РФ проваливает поручения президента Владимира Путина. Это касается не только Челябинской области, но и всей федеральной повестки. Депутат Госдумы Виталий Пашин обвинил Минприроды РФ в попытке снизить опасность вредных выбросов в Челябинске.