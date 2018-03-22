Ревизоры «наехали» на памятник легендарному разведчику, поставленный в Челябинске по инициативе ФСБ

08:50 22 марта 2018 0

Памятник открыли в 2015 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комиссия по бюджету и налогам гордумы Челябинска в четверг, 22 марта, рассмотрит представление Контрольно-счетной палаты города к Дворцу творчества молодежи на Алом поле (бывший Дворец пионеров и школьников). Ревизоры требуют взять на баланс памятник легендарному советскому контрразведчику Исхаку Ахмерову. Работники дворца отказываются от такой нагрузки.

Доводы аудиторов, проверявших самое крупное учреждение дополнительного образования, просты. Памятник находится на территории, закрепленной за Дворцом творчества молодежи, поэтому дирекция должна нести за него ответственность. Во дворце заявляют, что не имеют к памятнику никакого отношения. На заседании комиссии предстоит решить вопрос о взятии памятника на баланс городом — одной из организаций, подведомственной мэрии.

Уроженец Троицка Исхак Ахмеров, глава нелегальной резидентуры в США, сыграл огромную роль в недопущении войны СССР на два фронта, в раскрытии американского Манхэттенского проекта и ускоренном создании советского ядерного оружия. Его рассекретили только в конце прошлого века. О нем написаны книги, снят документальный фильм «Мистер резидент» из серии «Легенды госбезопасности». По инициативе общественников и регионального отделения УФСБ было принято решение к 70-летию Великой победы установить памятник Ахмерову в Челябинске. Монумент воздвигли на средства спонсоров за Дворцом творчества молодежи. Торжественное открытие состоялось в апреле 2015 года. Теперь выяснилось, что официально у памятника нет балансодержателя.

Официальные источники информацию не комментируют и просят дождаться решения, которое будет принято по итогам сегодняшнего заседания депутатской комиссии. В комиссии «URA.RU» подтвердили, что такой вопрос рассмотрят, но также отказались от комментариев.