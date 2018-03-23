Экс-депутат будет судиться из-за обвинений в сговоре с пермским УФАС

14:37 23 марта 2018 0

Теплоухов: «Мартиросян хочет, чтобы его все боялись!» Фото: Денис Теплоухов

Бывший депутат Молодежного парламента при Заксобрании Пермского края Денис Теплоухов собирается подать иск о клевете на конкурсного управляющего Мартина Мартиросяна. Тот заявил, что экс-парламентарий и антимонопольное ведомство пытались отменить торги ради получения привлекательного лесного участка за небольшую сумму.

Как сообщил «URA.RU» Денис Теплоухов, сейчас он готовит соответствующие документы и намерен добиться в суде восстановления своего честного имени. Теплоухов категорически отрицает факт сговора с пермским УФАС по тем торгам. «Непосредственно перед аукционом мои юристы нашли серьезную ошибку в размещении документации на торговой площадке. А именно — вместо прикрепленного договора по конкретному лоту был прикреплен договор совершенно по другой аукционной единице. Я вновь набрал Мартина Мартиросяна и попросил его обратить на это внимание, в противном случае, предупредил я его, буду вынужден обратиться в УФАС. На это Мартин заявил, что мы откатчики и специально хотим сорвать торги по лоту», — объяснил происходящее экс-депутат.

Мартиросян хочет поднять свой авторитет в определенных кругах, считает экс-депутат Фото: страница Мартина Мартиросяна во «ВКонтакте»

Он также предполагает, что управляющий обвинил его в сговоре с антимонопольщиками, чтобы поднять свой авторитет в определенных кругах. «Он хочет позиционировать себя как самого неподкупного конкурсного управляющего. Чтобы все его боялись», — подчеркнул Теплоухов, добавив, что никогда ни он, ни его люди не встречались с Мартиросяном. Также, по словам Теплоухова, он не знаком ни с кем из УФАС.

Возникшее неприязненное отношение к себе во время тех торгов бывший депутат объясняет тем, что управляющий действовал в интересах одного из участников и решил себя подстраховать, намеренно допустив ошибку в лоте, чтобы, если бы аукцион выиграл кто-то другой, он мог бы его отменить. Тем не менее Теплоухов считает решение Арбитражного суда Пермского края, признавшего правоту Мартиросяна, беспристрастным. При этом он допускает, что дело рассматривалось без тщательного внимания и в нем могли что-то упустить. В свою очередь, Мартин Мартиросян отреагировал на новость о предстоящем суде о клевете равнодушно. «Мой имидж не нуждается в корректировке», — прокомментировал он в беседе с «URA.RU».

Напомним, конкурсный управляющий Мартин Мартиросян обвинил пермских антимонопольщиков в коррупционном сговоре с бывшим депутатом Молодежного парламента. Управляющий утверждает, что УФАС незаконно пыталось отменить результаты торгов на лесной участок в 11 тысяч гектаров. Это якобы было сделано с целью организовать повторный аукцион, чтобы земля досталась нужному участнику за меньшие деньги.