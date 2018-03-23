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23 марта 2018
22 марта 2018
19:01  23 марта 2018 0

На мэрию Челябинска подали в суд из-за ДТП с детьми

Пешеходные переходы Курган, пешеходный переход
Бездействие челябинских чиновников надоело прокуратуреФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Челябинска через суд потребует от администрации города привести в порядок сразу несколько переходов, где грубо нарушаются стандарты безопасности пешеходов. Поводом для проверки стало ДТП, в котором пострадали две 15-летние школьницы.

Выяснилось, что пешеходный переход, расположенный вблизи школы №15, не соответствует требованиям ГОСТа: ограждения установлены лишь частично, а дорожная разметка, дублирующая дорожные знаки «Дети», отсутствует вовсе. Аналогичные нарушения в ходе проверки обнаружены и на улице Ильменской, которая также располагается рядом с учебным заведением.

В прокуратуре столицы Южного Урала пояснили, что информацию об опасных участках городские чиновники получили еще в феврале, но проблемы так и не были устранены. «Прокурор города обратился в суд с требованием возложить на администрацию города Челябинска обязанность привести в соответствие с требованиями ГОСТ участок дорожно-уличной сети вблизи образовательного учреждения МОУ «СОШ № 15», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сергей Макеев
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