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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Москвы
00:58  27 марта 2018 0

Силовики задержали охранника, который отключил пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня»

Клипарт. Екатеринбург, следственный комитет
Правоохранительные органы задержали и допросили пятерых подозреваемыхФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Правоохранители задержали сотрудника ЧОПа, который отключил систему оповещения при сигнале о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили пятерых подозреваемых, включая охранника, отключившего пожарную сигнализацию в торговом центре, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме него уже задержаны и допрошены, по словам Петренко, технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Напомним, пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали во время возгорания. Опознать удалось 25 погибших, из них 13 детей, сообщает ТАСС.

Александр Черноскутов
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