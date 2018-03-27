Силовики задержали охранника, который отключил пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня»

00:58 27 марта 2018 0

Правоохранительные органы задержали и допросили пятерых подозреваемых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правоохранители задержали сотрудника ЧОПа, который отключил систему оповещения при сигнале о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили пятерых подозреваемых, включая охранника, отключившего пожарную сигнализацию в торговом центре, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме него уже задержаны и допрошены, по словам Петренко, технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Напомним, пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали во время возгорания. Опознать удалось 25 погибших, из них 13 детей, сообщает ТАСС.