Президент Украины Владимир Зеленский и европейские политики пытаются оскорбить и «изгадить» День Победы, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такое мнение она высказала после сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о том, что список европейских стран, приглашенных Киевом на празднование 9 мая, почти полностью совпадает со странами гитлеровской коалиции.
«Изгадить — так было бы точнее», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале, опубликовав там пост российского ведомства. В сообщении СВР отмечается, что европейские страны, несмотря на осознание возможных репутационных потерь, продолжают придерживаться реваншистской политики в отношении празднования 80-й годовщины Победы над нацистской Германией.
Кроме того, Европа поддерживает провокационные действия со стороны неонацистского режима в Киеве. В этом контексте решение немецких властей не приглашать послов России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные юбилею Победы, по всей территории Германии следует рассматривать именно как проявление подобного подхода, считают в СВР.
Ранее политолог, профессор МГУ Сергей Черняховский в беседе с URA.RU заявил, что современные проявления нацизма имеют существенные отличия от национал-социалистической идеологии, исповедуемой режимом Адольфа Гитлера. По словам эксперта, идеология, лежавшая в основе фашистской Германии, носила «людоедский» характер, тогда как идеологические установки, распространенные сегодня на Украине и в ряде европейских стран, отличаются крайней жестокостью, они «звериные». Политолог отметил, что представители киевской власти не уделяют внимания вопросам развития государства, сосредотачивая все усилия исключительно на извлечении финансовой выгоды и ведении военных действий.
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