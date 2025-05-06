Проваливший первый тур на выборах канцлера ФРГ Мерц отказался от второго

Лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не будет участвовать во втором туре голосования на выборах канцлера Германии в Бундестаге, которое должно пройти 6 мая. Об этом сообщают иностранные издания.
По данным Bild, Мерц принял решение не участвовать во втором туре голосования. Причина его отказа от участия не уточняется. Ранее глава парламентской фракции ХДС Фридрих Мерц не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства депутатов в ходе первого тура голосования по избранию канцлера Германии.
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