Baza: украинские дроны уничтожили почти все село в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожено не менее десяти жилых построек
Уничтожено не менее десяти жилых построек Фото:

В последние дни Климовский район Брянской области подвергается интенсивным атакам со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно тяжелая ситуация сложилась в селе Кирилловка, которое почти целиком сгорело от атак БПЛА. Об этом сообщает Baza.

«Почти всё село в Брянской области сгорело после атак беспилотников ВСУ», — пишет telegram-канал Baza. Третьего мая беспилотные летательные аппараты сбросили взрывные устройства, что привело к масштабным пожарам. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки сгорело шесть домов. Однако местные жители утверждают, что огонь распространился дальше — уничтожено не менее десяти жилых построек, еще около 25 получили различные повреждения. Многие семьи остались без крова, а инфраструктура села серьезно пострадала.

Из-за постоянной угрозы новых воздушных атак пожарные и спасательные службы не могут безопасно добраться до места происшествия. Жители вынуждены самостоятельно бороться с огнем, используя подручные средства. Ситуация усугубляется тем, что эвакуация лежачих больных и маломобильных граждан практически невозможна — транспортировка по опасным участкам сопряжена с риском новых атак.

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В последние дни Климовский район Брянской области подвергается интенсивным атакам со стороны беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно тяжелая ситуация сложилась в селе Кирилловка, которое почти целиком сгорело от атак БПЛА. Об этом сообщает Baza. «Почти всё село в Брянской области сгорело после атак беспилотников ВСУ», — пишет telegram-канал Baza. Третьего мая беспилотные летательные аппараты сбросили взрывные устройства, что привело к масштабным пожарам. По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки сгорело шесть домов. Однако местные жители утверждают, что огонь распространился дальше — уничтожено не менее десяти жилых построек, еще около 25 получили различные повреждения. Многие семьи остались без крова, а инфраструктура села серьезно пострадала. Из-за постоянной угрозы новых воздушных атак пожарные и спасательные службы не могут безопасно добраться до места происшествия. Жители вынуждены самостоятельно бороться с огнем, используя подручные средства. Ситуация усугубляется тем, что эвакуация лежачих больных и маломобильных граждан практически невозможна — транспортировка по опасным участкам сопряжена с риском новых атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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