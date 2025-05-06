В Совфеде призвали Европу «молиться богу», если ВСУ испортят День Победы

Член Совета Федерации Андрей Климов прокомментировал резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся возможных провокаций в России в День Победы 9 мая. Сенатор отметил, что подобные угрозы со стороны Киева должны стать поводом для европейских стран «молиться Богу» о хладнокровии и мудрости российского руководства. Его слова передает Life.ru.
«Здесь европейцам, особенно из Восточной Европы, Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители, а нервы у них крепкие», — заявил Климов в интервью Life.ru. По его словам, 9 Мая, вероятно, фигурирует в медийных планах Киева как важная дата для проведения информационных и военных операций. Сенатор подчеркнул, что украинское руководство зачастую руководствуется именно медийной мотивацией, а не реальными стратегическими целями, что нередко приводит к значительным потерям.
Сенатор подчеркнул, что Россия располагает всеми необходимыми средствами для отражения провокаций, однако действует сдержанно благодаря мудрому и взвешенному руководству. Климов отметил, что при более жестком подходе ситуация могла бы развиваться по другому сценарию, сравнив возможные действия с решимостью США в подобных ситуациях.
Ранее Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина о майском перемирии. Он заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, приглашенных на Парад Победы в Москву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.