Иностранец в Москве пытался вывезти в Китай военную контрабанду

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В ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили в коробках жилеты для боевой и походной выкладки
В ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили в коробках жилеты для боевой и походной выкладки Фото:

В Москве сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) совместно с оперативниками Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен задержали иностранца, пытавшегося отправить в Китай посылки с военной экипировкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В московском отделении почтовой связи при попытке отправки товаров в Китай оперативники задержали 28-летнего иностранца», — говорится в сообщении таможенной службы. Гражданин иностранного государства оформил две посылки, указав в таможенной декларации, что отправляет в Китай подарки: товары для альпинизма, рыбалки и тхэквондо. Однако в ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили в коробках два жилета для боевой и походной выкладки, а также бронежилет.

В связи с обнаружением запрещенных к пересылке предметов, в отношении задержанного были возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде иного вооружения, военной техники. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет и штрафа до одного миллиона рублей.

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В Москве сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) совместно с оперативниками Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен задержали иностранца, пытавшегося отправить в Китай посылки с военной экипировкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В московском отделении почтовой связи при попытке отправки товаров в Китай оперативники задержали 28-летнего иностранца», — говорится в сообщении таможенной службы. Гражданин иностранного государства оформил две посылки, указав в таможенной декларации, что отправляет в Китай подарки: товары для альпинизма, рыбалки и тхэквондо. Однако в ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили в коробках два жилета для боевой и походной выкладки, а также бронежилет. В связи с обнаружением запрещенных к пересылке предметов, в отношении задержанного были возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде иного вооружения, военной техники. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет и штрафа до одного миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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