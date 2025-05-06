Преемнику Шольца не хватило голосов для избрания канцлером Германии

Мерц проиграл в первом туре выборов
Лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не сумел получить абсолютное большинство голосов в первом туре выборов канцлера Германии, которые прошли в Бундестаге. Об этом сообщают иностранные издания.
«Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания канцлером...» — пишет Reuters. Агентство ссылается на трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.