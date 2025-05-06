Преемнику Шольца не хватило голосов для избрания канцлером Германии

Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре
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Мерц проиграл в первом туре выборов
Мерц проиграл в первом туре выборов Фото:

Лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не сумел получить абсолютное большинство голосов в первом туре выборов канцлера Германии, которые прошли в Бундестаге. Об этом сообщают иностранные издания.

«Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания канцлером...» — пишет Reuters. Агентство ссылается на трансляцию.

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Лидер фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не сумел получить абсолютное большинство голосов в первом туре выборов канцлера Германии, которые прошли в Бундестаге. Об этом сообщают иностранные издания. «Фридрих Мерц не смог набрать необходимого абсолютного большинства для избрания канцлером...» — пишет Reuters. Агентство ссылается на трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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