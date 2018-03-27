Минпромторг затянет внеплановые проверки бизнеса

06:59 27 марта 2018 0

Ведомство планирует сократить объем промышленного контрафакта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В министерстве промышленности и торговли России планируют повысить максимальный срок проведения внеплановых проверок бизнеса в два раза — с двадцати до сорока рабочих дней.

Того времени, что заложено законодательством на проверки, не достаточно для более качественного проведения экспертизы битума, цемента, а также других строительных материалов, сообщают «Известия».

В ведомстве отметили, что увеличение сроков внеплановых проверок поспособствует сокращению объема незаконного оборота используемой продукции, а также поможет эффективно бороться с недобросовестными участниками рынка. Однако, повысить срок получится только в исключительных случаях, которые будут связаны с необходимостью проведений длительных или трудных исследований, а также экспертиз.

Если поправки внесут, то вычислять некачественную продукцию будет намного легче. Но эксперты считают, что увеличение длительности проверок входит в противоречие с политикой правительства по снижению нагрузки на бизнес.