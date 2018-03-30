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Главные новости Челябинской области
13:46  30 марта 2018 0

Следователи проверяют роддом, в котором умерла южноуральская чиновница

Наталья Алексюк скончалась в больницеФото: Наталья Алексюк, Facebook

Следственное управление СКР по Челябинской области начало доследственную проверку по факту смерти пресс-секретаря главы Златоуста Натальи Алексюк в городском роддоме. Причины произошедшей трагедии выясняет и главный акушер региона.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Наталья Алексюк скончалась 29 марта после родов, прошедших с осложнением. Во время беременности у нее начались серьезные проблемы со здоровьем и врачи сделали экстренное кесарево сечение. Ребенка удалось спасти — он родился недоношенным, но врачи его сейчас выхаживают. У матери после операции отказали почки, что привело к летальному исходу. Случай рассматривался на областном штабе по материнской смертности челябинского минздрава, разобраться в причинах смерти Натальи было поручено главному акушеру региона.

Игорь Чукреев
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