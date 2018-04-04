В Екатеринбурге для болельщиков ЧМ-2018 запустят десятки электричек

15:36 04 апреля 2018 0

Перед спортивным мероприятием позаботятся о пригородном сообщении Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Среднем Урале в июне этого года запустят десятки дополнительных поездов пригородного сообщения. На информационном портале Свердловской области пояснили, что эта мера призвана облегчить передвижение по городу и окрестностям гостей ЧМ-2018.

«С 14 июня по 28 июня, в рамках подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA, в Свердловской области планируется ввести дополнительно 40 пригородных поездов. Часть из них будут введены для удобства болельщиков, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга», — следует из сообщения на портале. В настоящее время электрички курсируют в регионе по 123 маршрутам.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции. Как ранее отмечало «URA.RU», футбольная организация FIFA продала уже более 1,6 млн билетов на ЧМ-2018. Заключительный этап продаж стартует 18 апреля.