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04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:36  04 апреля 2018 0

В Екатеринбурге для болельщиков ЧМ-2018 запустят десятки электричек

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, поезда, электричка, железная дорога, электропоезд, ржд, жд вокзал, остановка первого вагона
Перед спортивным мероприятием позаботятся о пригородном сообщенииФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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На Среднем Урале в июне этого года запустят десятки дополнительных поездов пригородного сообщения. На информационном портале Свердловской области пояснили, что эта мера призвана облегчить передвижение по городу и окрестностям гостей ЧМ-2018.

«С 14 июня по 28 июня, в рамках подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA, в Свердловской области планируется ввести дополнительно 40 пригородных поездов. Часть из них будут введены для удобства болельщиков, которые решат остановиться в гостиницах за пределами Екатеринбурга», — следует из сообщения на портале. В настоящее время электрички курсируют в регионе по 123 маршрутам.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции. Как ранее отмечало «URA.RU», футбольная организация FIFA продала уже более 1,6 млн билетов на ЧМ-2018. Заключительный этап продаж стартует 18 апреля.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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