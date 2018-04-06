Екатеринбурженка претендует на титул самой сексуальной девушки страны. ФОТО

Мужской журнал Maxim объявил старт читательского голосования за участниц конкурса MISS MAXIM 2018. На сайте конкурса уже выложили первые фотографии 20 претенденток на титул, среди которых 21-летняя екатеринбурженка Маргарита Гладышева.
Для подачи заявки на участие в конкурсе нужно было оставить фото с хэштегом #missmaxim2018russia в любой из социальных сетей. Условия конкурса не ограничивают число снимков, которые могут быть отобраны для участия. Несмотря на это, Маргарита участвует лишь с одной фотографией, не столь откровенной, как у конкуренток. Чтобы оценить красоту и сексуальность уральской претендентки можно заглянуть в ее Instagram-аккаунт. В первый день голосования девушка занимает 10 место среди 20 девушек.
Голосование в конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Специальный алгоритм формирует из участниц случайные пары, а зарегистрированным пользователям остается лишь выбрать ту девушку, которая нравится больше. «Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Чем выше процент, тем выше позиция девушки в общем списке. Каждый день мы будем публиковать 10 новых пар (это 20 новых участниц!). По итогам читательского голосования сформируется рейтинг сотни самых сексуальных участниц», — говорится на сайте конкурса.
Выбрать понравившуюся красавицу и отдать за нее свой голос можно будет до 21 мая. Девушек с лучшим рейтингом пригласят в Москву на фотосессию, по результатам которой редакция журнала выберет десятку финалисток. Эти девушки предстанут перед гостями финала MISS MAXIM в середине июля. Победительница получит корону, подарки от спонсоров и станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM.