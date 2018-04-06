{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
08:32  06 апреля 2018 0

Екатеринбурженка претендует на титул самой сексуальной девушки страны. ФОТО

В первый день голосования девушка занимает 10-е место среди 20 претендентокФото: Instagram Маргариты Гладышевой

Мужской журнал Maxim объявил старт читательского голосования за участниц конкурса MISS MAXIM 2018. На сайте конкурса уже выложили первые фотографии 20 претенденток на титул, среди которых 21-летняя екатеринбурженка Маргарита Гладышева.

Для подачи заявки на участие в конкурсе нужно было оставить фото с хэштегом #missmaxim2018russia в любой из социальных сетей. Условия конкурса не ограничивают число снимков, которые могут быть отобраны для участия. Несмотря на это, Маргарита участвует лишь с одной фотографией, не столь откровенной, как у конкуренток. Чтобы оценить красоту и сексуальность уральской претендентки можно заглянуть в ее Instagram-аккаунт. В первый день голосования девушка занимает 10 место среди 20 девушек.

Голосование в конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Специальный алгоритм формирует из участниц случайные пары, а зарегистрированным пользователям остается лишь выбрать ту девушку, которая нравится больше. «Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. Чем выше процент, тем выше позиция девушки в общем списке. Каждый день мы будем публиковать 10 новых пар (это 20 новых участниц!). По итогам читательского голосования сформируется рейтинг сотни самых сексуальных участниц», — говорится на сайте конкурса.

Выбрать понравившуюся красавицу и отдать за нее свой голос можно будет до 21 мая. Девушек с лучшим рейтингом пригласят в Москву на фотосессию, по результатам которой редакция журнала выберет десятку финалисток. Эти девушки предстанут перед гостями финала MISS MAXIM в середине июля. Победительница получит корону, подарки от спонсоров и станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров