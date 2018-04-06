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Главные новости Пермского края
12:09  06 апреля 2018 0

Пермскую школьницу придавило бетонной плитой. ФОТО

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Девочку увезли на скоройФото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Добрянка Пермского края железобетонная плита съехала по куче мусора на ногу пятиклассницы. Гора земли и строительного мусора уже два года является излюбленным местом игр окрестной детворы и, одновременно, источником повышенной опасности.

ЧП произошло днем 5 апреля во дворе домов Маяковского, 3 и Коммунистическая, 27. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «За домом после застройщика осталась строительная куча, где находятся металлические прутья, обрезки профлиста, камни, кирпичи, а сверху лежала большая бетонная плита. Многие дети после школы, когда идут на остановку, заходят полазить по этой куче», — написали в паблике» Подслушано в Добрянке [16+]» в «ВК». «Очередная игра закончилась печально: «плита скатилась, придавив девочке ногу. Люди услышали, как она кричала «Помогите!» и плакала. Вызвали скорую и МЧС. Почти час у девочки была придавлена нога плитой, которая весит почти тонну», — рассказали пользователи.

На помощь ребенку пришли после того, как крики услышала случайная прохожая. Жильцы дома не смогли сами поднять огромную плиту, и девочке пришлось дожидаться спасателей со спецоборудованием, пишет местное издание «Зори плюс». Со сломанной ногой ее увезли в больницу.

Местные жители возмущены тем, что уже два года адресованные застройщику и администрации просьбы убрать опасную кучу оставались без ответа. Теперь чиновники все же появились на месте происшествия, но пока все их действия ограничились ленточкой вокруг места ЧП. Получить комментарий местных властей оперативно не удалось: в пресс-службе мэрии корреспонденту «URA.RU» заявили, что никакой информации по телефону не предоставляют.

Та самая «куча для игр»
Фото: группа Подслушано в Добрянке [16+], «ВК»
группа Подслушано в Добрянке [16+], «ВК»

Владимир Васин
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