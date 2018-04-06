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Путин отправил в отставку главного следователя Свердловской области
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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
18:29  06 апреля 2018 0

В полиции Прикамья появился «официальный» замначальника. Его предшественника отправили в отставку полгода назад

Шилов до прошлой осени руководил отделом по расследованию бандитизмаФото: официальный сайт ГУ МВД Пермского края

В пермском главке на должность замначальника официально назначили полковника полиции Максима Шилова. Он занял место генерала-майора юстиции Николая Жигуна, который покинул силовое ведомство в сентябре прошлого года.

Шилов уже успел познакомиться с работой Главного следственного управления МВД — с сентября он служил здесь в статусе исполняющего обязанности. Сегодня на государственном портале правовой информации появился указ президента Владимира Путина об окончательном утверждении Шилова в должности. До работы в главном следственном управлении Шилов руководил отделом по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ.

Максим Ишматов
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