Шилов до прошлой осени руководил отделом по расследованию бандитизма
В пермском главке на должность замначальника официально назначили полковника полиции Максима Шилова. Он занял место генерала-майора юстиции Николая Жигуна, который покинул силовое ведомство в сентябре прошлого года.
Шилов уже успел познакомиться с работой Главного следственного управления МВД — с сентября он служил здесь в статусе исполняющего обязанности. Сегодня на государственном портале правовой информации появился указ президента Владимира Путина об окончательном утверждении Шилова в должности. До работы в главном следственном управлении Шилов руководил отделом по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ.