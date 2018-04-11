Пермские компании договорились с арабскими бизнесменами об инвестициях

Во второй день международного инвестиционного форума в ОАЭ «Annual — Investment Meeting 2018» предприятия Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с арабскими коллегами. Речь идет о Lootah Group of Companies, компании «Пермснабсбыт» и НПО «Искра».
Инвестпроекты Пермского края были представлены государственным структурам Объединенных Арабских Эмиратов, рассказали в пресс-службе губернатора Максима Решетникова. Также состоялись переговоры с крупнейшими инвестиционными компаниями ОАЭ. Они проявили особенный интерес к разработкам предприятий Пермского края в областях IT, добычи нефти и газа, транспорта и энергетики.
Максим Решетников подчеркнул, что у Прикамья есть направления, где оно имеет конкурентные преимущества. «Мы выделили для себя два направления. Первое — организация производства на территории Арабских Эмиратов. Наша задача — помочь компаниям найти партнеров, которые бы, с одной стороны, помогли сориентироваться на новом рынке сбыта, с другой стороны — организовали бы производство», — отметил Решетников. «Второе направление — площадки под строительство отелей, ретейл-парков, аквапарка в Пермском крае. Мы привезли конкретные предложения с тем, чтобы заинтересовать инвесторов и впоследствии проводить анализ рисков, доходности и издержек», — заключил губернатор.