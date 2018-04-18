В Госдуме ответили США на обвинение в атаке российских наемников на американских солдат в Сирии

23:27 18 апреля 2018 1

Обвинение США в Госдуме назвали дезинформацией Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что сообщения Госдепа США о попытках «российских наемников» якобы атаковать позиции американских военных в Сирии являются дезинформацией.

«Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», — цитирует RT депутата.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл рассказал, что «российские наемники» якобы пытались атаковать позиции американских военных на территории Сирии. По его словам, решение конфликта в сирийской республике может достичь только в ходе женевских переговоров под эгидой ООН.