В США заявили об атаке «российских наемников» на американские позиции в Сирии

22:06 18 апреля 2018 2

Штаты заявили о «провалившейся атаке» РФ на американские силы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

«Российские наемники» якобы пытались атаковать позиции американских военных в Сирии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. Он также отметил, что конфликт в сирийской республике может быть решен только в ходе женевских переговоров под эгидой ООН.

По его словам, «безрассудное вмешательство» России в дела Сирии и поддержка режима президента республики Башара Асада увеличили риск противостояния с Западом. «Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей США, передает РИА «Новости».

Ранее Службы безопасности Украины заявили о переброске наемников — бойцов ЧВК «Вагнер» — в Сирию на крейсере «Варяг». В Минобороны РФ высмеяли эти заявления, передавало «URА.RU». Базирующийся во Владивостоке корабль просто не смог бы причалить там, отметили в оборонном ведомстве.