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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:06  18 апреля 2018 2

В США заявили об атаке «российских наемников» на американские позиции в Сирии

Украина. Славянск, боец, ополчение, оружие
Штаты заявили о «провалившейся атаке» РФ на американские силыФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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«Российские наемники» якобы пытались атаковать позиции американских военных в Сирии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. Он также отметил, что конфликт в сирийской республике может быть решен только в ходе женевских переговоров под эгидой ООН.

По его словам, «безрассудное вмешательство» России в дела Сирии и поддержка режима президента республики Башара Асада увеличили риск противостояния с Западом. «Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей США, передает РИА «Новости».

Ранее Службы безопасности Украины заявили о переброске наемников — бойцов ЧВК «Вагнер» — в Сирию на крейсере «Варяг». В Минобороны РФ высмеяли эти заявления, передавало «URА.RU». Базирующийся во Владивостоке корабль просто не смог бы причалить там, отметили в оборонном ведомстве.

Ксения Томашова
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