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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:58  21 апреля 2018 0

Трамп обманул журналиста, чтобы попасть в список Forbes. АУДИО

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Вся его империя была построена на лжиФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп в 1984 году притворился своим представителем, чтобы попасть в список 400 богатейших американцев по версии журнала Forbes. Об этой авантюре сообщил журналист The Washington Post Джонатан Гринберг, который в те годы составлял рейтинг.

По словам корреспондента, в 1984 году ему позвонил человек, назвавшийся представителем Трампа — Джоном Бэрроном [позже стало известно, что это псевдоним самого бизнесмена] — и рассказал, что его начальник гораздо богаче, чем кажется. «Большинство активов (Trump Organization. — прим.ред.) принадлежит мистеру Трампу. Вы считаете, что Фреду Трампу (отцу Дональда Трампа. — прим.ред.) принадлежит половина компании…, но я думаю, что сейчас вы можете считать (владельцем. — прим. ред.) Дональда Трампа», — приводит RT разговор тридцатилетней давности.

Гринберг пишет, что много лет спустя он переслушал старые записи и понял, что Трамп подделал интонацию и использовал ярко выраженный нью-йоркский акцент, но в том, что это его голос, нет никаких сомнений. Для сравнения в статье приводится запись разговора между журналистом и Трампом за два года до ложного звонка (в 1982-м). «Потребовались десятилетия, что понять, как устроен сложный фарс, который разыграл Трамп, чтобы предстать одним из самых богатых людей Америки, — говорит журналист. — Данная тактика позволила ему занять место [в Forbes], которое он не заслужил, и привела к будущим наградам и вниманию прессы. В конце концов, он проложил путь к президентству».

Аналитик также заявил, что Трамп не должен был быть и в первых трех списках Forbes 400, так как на самом деле «он стоил» около пяти млн долларов, что являлось ничтожной суммой по сравнению с другими членами рейтинга.

Семен Гринберг
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