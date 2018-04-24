11:32 24 апреля 2018 1

Не все мороженое удовлетворило проверяющих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела исследование разных марок мороженого и назвала самый невкусный пломбир. Продукция, к которой организация предъявила замечания, продается на полках многих уральских магазинов.

Среди брендов, проверенных экспертами, оказалась продукция торговых марок «Гроспирон», «Золотой стандарт/Инмарко», «48 копеек/Nestle», «Русский холод/Настоящий пломбир», «Чистая линия» и «Сибхолод/Сибирское», «Наша семья/Лакомо». Результаты исследования приводит Lenta.ru.

В черный список попало мороженое «Наша семья/Лакомо», собственный бренд «АШАНа». Гипермаркет присутствует в Екатеринбурге, Тюмени, Магнитогорске и Челябинске. По классификации Росконтроля, товар этой марки не может считаться не только пломбиром, но и мороженым в принципе. Также в черный список попали товары под марками «Гроспирон» (обнаружили бактерии группы кишечной палочки), «Сибхолод/Сибирское» (на маркировке была указана недостоверная информация о составе продукта). Пломбир «Русский холод» (филиалы компании присутствуют в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге и Кургане) получил замечания из-за недовеса.

«В целом все мороженое имеет вкус, свойственный для пломбира. А вот с точки зрения внешнего вида претензий не было только к одному мороженому — „Золотой стандарт“. Кроме того, оно единственное с прослойкой шоколадной глазури внутри», — говорится в исследовании. Помимо этой марки, Росконтроль порекомендовал мороженое «Чистая линия» и «48 копеек». Последнее производится и на Урале, фабрика компании имеется в Перми.

Ранее «URA.RU» сообщало об исследовании самых популярных у россиян видов колбасных изделий. Вся продукция, прошедшая экспертизу, оказалась некачественной. Некоторые из брендов присутствуют на полках магазинов УрФО.